Parafie w Polsce, Msze

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Lubojna
Msze w niedzielę:

8:00, 9:30 (Lubojenka), 11:00, 16:00

Msze w dni powszednie:

18:00 

Link - Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Lubojna
Parafia św. Idziego Zrębice
Msze w niedzielę:

9:00, 11:00, 16:00

Msze w dni powszednie:

17:00 (o 16:30 w okresie zimowym)

Link - Parafia św. Idziego Zrębice
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Złochowice
Msze w niedzielę:

8:00, 9:30, 11:30

Msze w dni powszednie:

17:00

Link - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Złochowice
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP Wręczyca Wielka
Msze w niedzielę:

8:00, 11:00, 18:00, 

Msze w dni powszednie:

7:00 (wtorek, środa, czwartek, pierwszy piątek miesiąca), 9:00 (sobota), 18:00 (poniedziałek - sobota)

Link - Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP Wręczyca Wielka
Parafia św. Mikołaja Wilkowiecko
Msze w niedzielę:

8:00, 10:00, 11:30

Msze w dni powszednie:

16:00 (październik - marzec), 18:00 (kwiecień - wrzesień)

Link - Parafia św. Mikołaja Wilkowiecko
Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza Wierzchowisko
Msze w niedzielę:

9.00; 12.00; 16.00, 10.30 (Wola Hankowska)

,

Kościół filialny p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Woli Hankowskiej

Msze w dni powszednie:

18.00, 17.00 (w Woli Hankowskiej)

Link - Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza Wierzchowisko
Parafia Nawiedzenia NMP Trębaczew
Msze w niedzielę:

8.00, 10.00, 12.00

Msze w dni powszednie:

17.00

Link - Parafia Nawiedzenia NMP Trębaczew
Parafia Wszystkich Świętych Szczyty
Msze w niedzielę:

9.00, 10.30, 12.00 (w wakacje 09.00, 11:00)

Msze w dni powszednie:

18.00 od marca do października
(17.00 - od listopada do lutego)

Link - Parafia Wszystkich Świętych Szczyty
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Sygontka
Msze w niedzielę:

8:00, 11:00, 16:00

Msze w dni powszednie:
  • poniedziałek: 7:00
  • wtorek - sobota:

17.00 (zima), 17.30 (lato)


 

Link - Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Sygontka
Parafia św. Stefana Węgierskiego Skrzydłów
Msze w niedzielę:

9:00, 11:00, 16:00

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 16:00)

Link - Parafia św. Stefana Węgierskiego Skrzydłów
Parafia św. Otylii Rędziny
Msze w niedzielę:

7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 17.00

Msze w dni powszednie:

17.00, 17.30

Link - Parafia św. Otylii Rędziny
Parafia św. Jana Ewangelisty Raciszyn
Msze w niedzielę:

8:30, 10:00, 12:00

Msze w dni powszednie:

7:30, 17:00

Link - Parafia św. Jana Ewangelisty Raciszyn
Parafia Przenajświętszej Trójcy Przystajń
Msze w niedzielę:

8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00 (Górki)

Msze w dni powszednie:

17:00, 18:00

Link - Parafia Przenajświętszej Trójcy Przystajń
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Poraj
Msze w niedzielę:

8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00 (zimą)

Msze w dni powszednie:

7.00, 17.00

Link - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Poraj
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Parzymiechy
Msze w niedzielę:

8:00, 11:30, 10:00 (Załęcze Małe)

Msze w dni powszednie:

18:00 (17:00), 17:00 (Załęcze Małe)

Link - Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Parzymiechy
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Nierada
Msze w niedzielę:

8:00, 10:00 (dla dzieci), 11:30

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 17:00)

Link - Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Nierada
Parafia św. Leonarda Opata Mykanów
Msze w niedzielę:

8.30, 10.00, 11.30

Msze w dni powszednie:

18.00, 18.30, (maj 18.00, czerwiec 18.00, październik 18.00)

Link - Parafia św. Leonarda Opata Mykanów
Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Mokra
Msze w niedzielę:

9:30, 11:00 (dla dzieci), 15:30

Msze w dni powszednie:

17:00 (od października do marca)

od kwietnia do września o 18:00

Link - Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Mokra
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Miedźno
Msze w niedzielę:

8:00, 9:30, 11:00, 17:00

Msze w dni powszednie:

7:00, 18:00

Link - Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Miedźno
Parafia NMP Nieustającej Pomocy Małusy Wielkie
Msze w niedzielę:

7:00, 9:00, 11:00

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 16:00)

Link - Parafia NMP Nieustającej Pomocy Małusy Wielkie
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Ługi Radły
Msze w niedzielę:

8:30, 10:00, 11:30, 15:00

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 17:00)

Link - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Ługi Radły
Parafia NMP Częstochowskiej Łobodno
Msze w niedzielę:

9:00 (dla dzieci), 11:00, 15:30

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 17:00)

Link - Parafia NMP Częstochowskiej Łobodno
Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych Kamyk
Msze w niedzielę:

8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Msze w dni powszednie:

18:00

Link - Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych Kamyk
Parafia św. Michała Archanioła Kamienica Polska
Msze w niedzielę:

9:00, 11:00, 17:00, 18:00

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 17:00)

Link - Parafia św. Michała Archanioła Kamienica Polska
Parafia NMP Królowej Anielskiej Kalej
Msze w niedzielę:

8:00, 10:00, 12:00, 16:00

Msze w dni powszednie:

17:30

Link - Parafia NMP Królowej Anielskiej Kalej
Parafia św. Jana Chrzciciela Choroń
Msze w niedzielę:

8:00, 10:00

Msze w dni powszednie:

18:00 (w okresie zimowym o 17:00)

Link - Parafia św. Jana Chrzciciela Choroń
Parafia św. Stanisława BM Biała Górna
Msze w niedzielę:

8:00, 11:00, 18:00

Msze w dni powszednie:

17:00, 18:00

Link - Parafia św. Stanisława BM Biała Górna
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Rybna
Msze w niedzielę:

9:00, 11:30, 15:30

Msze w dni powszednie:

17:00

Link - Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła Rybna
Parafia Opatrzności Bożej Krasice
Msze w niedzielę:

9:00, 11:00

Msze w dni powszednie:
Link - Parafia Opatrzności Bożej Krasice
Parafia Miłosierdzia Bożego Rudniki
Msze w niedzielę:

9:00, 11:00, 16:00

Msze w dni powszednie:

17:00

Link - Parafia Miłosierdzia Bożego Rudniki
Parafia św. Tomasza Apostoła w Osinach Osiny
Msze w niedzielę:

9:00, 11:00

Msze w dni powszednie:

18:00

Link - Parafia św. Tomasza Apostoła w Osinach Osiny
Parafia NMP Różańcowej Kościelec
Msze w niedzielę:

8:00, 10:00, 16:00

Msze w dni powszednie:

17:00

Link - Parafia NMP Różańcowej Kościelec
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Konin
Msze w niedzielę:

9:00, 10:30, 16:00

Msze w dni powszednie:

17:00 (w okresie zimowym o 16:00)

Link - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Konin
Parafia św. Wojciecha Dobroń
Msze w niedzielę:

Dobroń: 7:00, 9:00, 12:00, 17:00.
Kolonia Ldzań 09:45. Chechło Drugie 11:00.

 


 

Msze w dni powszednie:

Dobroń 17:00 (poniedziałek - sobota). Dodatkowe godziny w intencjach mszalnych.

7:00 w I piątki miesiąca, I soboty miesiąca, Roraty.

Link - Parafia św. Wojciecha Dobroń
Parafia Matki Bożej Pompejańskiej Warszawa
Msze w niedzielę:

8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci ), 12.30 i 19.00

Msze w dni powszednie:

7.00, 18.00

Link - Parafia Matki Bożej Pompejańskiej Warszawa